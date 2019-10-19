"ДНРовцев" удивило неожиданное решение их главарей: "Творится какой-то лютый трэш"

19.10.2019 12:20

Главари "ДНР" в последний момент почти на год перенесли сроки оглашения результатов переписи населения. Руководству народной республики, по всей видимости, есть, что скрывать.

О "трэше" с переписью населения высказался на своем Telegram-канале экс-главарь разведчиков "ДНР" Евгений Тинянский, передает Диалог.UA.

В террористических "Л/ДНР" происходит перепись населения. Такая синхронность "народных республик" говорит о том, что инициирован данный процесс из Кремля. Однако в "ДНР" что-то пошло не так. Ее главари внезапно решили перенести аж на второй квартал 2020 года оглашение результатов переписи. Это показалось террористу Тинянскому очень подозрительным. "Много чего было. Была медаль для Порошенко, с которой носились, как идиоты. Был дебильный флэшмоб "Зеленский хотим на Украину" (смысл был такой, во всяком случае). Был БДСМ-фестиваль "Молодая Гвардия". И даже запускание Пушилиным знамени Победы на воздушных шарах было. Обосрались по всем фронтам. Оставалось дело за малым - нужен был завершающий аккорд, который бы всем здравомыслящим людям показал, что в "ДНР" творится лютый трэш. Долго ждать не пришлось, решили сделать перепись. Носились с нею, как последние конченые идиоты. Провели... Теперь кокетливо говорят, что результаты озвучат лишь во втором квартале 2020 года, то есть почти через год… Представляете, какие там веселые результаты, что они почти год будут размышлять, что с ними делать?” - задался вопросом Тинянский. Он обрушился с критикой и на Россию и на ее ставленников в "республике". "Это все результаты бездарнейшей провальной политики тех, кто отвечает за Донбасс. Результат работы профанов, которые поставили дебилов управлять перспективным регионом", - истерит бывший предводитель террористов. Примечательно, что в Сеть уже всплыли весьма интересные слухи о переписи. Так, переписчики в оккупированном Донецке жалуются на огромное число граждан, которые идентифицировали себя как украинцы. Возможно, именно это и пытаются скрыть террористы.