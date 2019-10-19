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Архив - Донецкая область

На Донбассе с начала суток произошло восемь обстрелов: один боец ВСУ получил ранения

19.10.2019 21:50
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На Донбассе с начала суток произошло восемь обстрелов: один боец ВСУ получил ранения

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 19 октября оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, в результате вражеского огня один украинский военнослужащий был ранен.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано три обстрела позиций Объединенных сил недалеко от Авдеевки, вблизи Верхнеторецкого, а также в районе Талаковки.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты устроили пять обстрелов: неподалеку Золотого-4, возле населенного пункта Зайцево и в районе Крымского.



Теги: Донбасс, потери, ВСУ, обстрелы, Зайцево, оккупанты, Золотое, Минские соглашения, ООС
 
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