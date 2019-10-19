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Архив - Донецкая область

Подразделения НВФ 21 раз открывали огонь на Донбассе, в том числе в районе Золотого

19.10.2019 10:39
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Подразделения НВФ 21 раз открывали огонь на Донбассе, в том числе в районе Золотого

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе члены НВФ 21 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщает штаб ООС.

Противник обстреливал позиции украинских защитников из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, стрелкового оружия и гранатометов различных систем.



Теги: Донбасс, потери, ВСУ, обстрелы, Золотое, НВФ, Минские соглашения
 
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