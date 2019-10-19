Главная / Новости / Донецкая область / Подразделения НВФ 21 раз открывали огонь на Донбассе, в том числе в районе Золотого
Последние новости раздела
- Подразделения НВФ 21 раз открывали огонь на Донбассе, в том числе в районе Золотого10:39
- Бойцы батальона "Азов": боевики наносят удары по Золотому: "Где тишина, главнокомандующий?"10:06
- «Перепись населения» на Донбассе: Украина требует от России объяснений09:44
- Тука объяснил, как будет проходить амнистия членов НВФ на Донбассе 09:26
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС: много машин на «Марьинке» и «Майорское»09:18
- Боевики "ЛДНР" пошли в атаку по всему Донбассу, "накрыв" десятки позиций ВСУ09:09
- Разведение войск на Донбассе: какие позиции оставят ВСУ и чем это грозит08:32
- "ДНР" каже, що їм не підходять умови амністії Мінських угод08:11
- В Донецке уже забыли о нормальной еде: вот, чем людей кормит РФ и "ДНР"07:50
- Боевики на Донбассе продолжают бить по украинским военным из запрещенного оружия07:31
Подразделения НВФ 21 раз открывали огонь на Донбассе, в том числе в районе Золотого
19.10.2019 10:39
В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе члены НВФ 21 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военнослужащих нет.
Об этом сообщает штаб ООС.
Противник обстреливал позиции украинских защитников из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, стрелкового оружия и гранатометов различных систем.
Теги: Донбасс, потери, ВСУ, обстрелы, Золотое, НВФ, Минские соглашения
Читайте также:
- Оккупанты РФ усилили удары по позициям ВСУ на Донбассе: что творится на передовой
- В зоне ООС НВФ открыли огонь: погиб боец ВСУ
- Члены НВФ ударили из запрещенного оружия: ранен боец ВСУ
- В зоне ООС 23 обстрела за сутки: НВФ активно применяют запрещенное оружие
- Члены НВФ нанесли удар по Троицкому и понесли серьезные потери
- ВСУ понесли потери в зоне ООС: 1 боец подорвался на мине, двое ранены
- Подразделения НВФ 21 раз открывали огонь на Донбассе, в том числе в районе Золотого10:39
- Бойцы батальона "Азов": боевики наносят удары по Золотому: "Где тишина, главнокомандующий?"10:06
- «Перепись населения» на Донбассе: Украина требует от России объяснений09:44
- Тука объяснил, как будет проходить амнистия членов НВФ на Донбассе 09:26
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС: много машин на «Марьинке» и «Майорское»09:18
- Боевики "ЛДНР" пошли в атаку по всему Донбассу, "накрыв" десятки позиций ВСУ09:09
- Разведение войск на Донбассе: какие позиции оставят ВСУ и чем это грозит08:32
- "ДНР" каже, що їм не підходять умови амністії Мінських угод08:11
- В Донецке уже забыли о нормальной еде: вот, чем людей кормит РФ и "ДНР"07:50
- Боевики на Донбассе продолжают бить по украинским военным из запрещенного оружия07:31
- Подразделения НВФ 21 раз открывали огонь на Донбассе, в том числе в районе Золотого10:39
- Составлен честный рейтинг самых умных знаков Зодиака10:22
- Бойцы батальона "Азов": боевики наносят удары по Золотому: "Где тишина, главнокомандующий?"10:06
- «Перепись населения» на Донбассе: Украина требует от России объяснений09:44
- Тука объяснил, как будет проходить амнистия членов НВФ на Донбассе 09:26
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС: много машин на «Марьинке» и «Майорское»09:18
- Боевики "ЛДНР" пошли в атаку по всему Донбассу, "накрыв" десятки позиций ВСУ09:09
- Астрологи назвали самых опасных разлучниц зодиакального круга08:51
- Разведение войск на Донбассе: какие позиции оставят ВСУ и чем это грозит08:32
- "ДНР" каже, що їм не підходять умови амністії Мінських угод08:11
- Составлен честный рейтинг самых умных знаков Зодиака10:22
- Астрологи назвали самых опасных разлучниц зодиакального круга08:51
- Какие сюрпризы ждут сегодняшних и завтрашних пенсионеров?22:07
- Новый Год – новая жизнь: кто из знаков Зодиака может рассчитывать на кардинальные перемены в 2020 году!!! 18:52
- Быстро выводит мокроты и размягчает: Медики подсказали, как быстро избавиться от кашля18:09
- Астролог предупредил пять знаков зодиака о неприятностях под конец года: наступит черная полоса16:59
- Переломное время в жизни – что принесет середина осени знакам зодиака 15:32
- Астрологи составили абсолютную любовную совместимость по знакам Зодиака10:17
- Вредно ли терпеть, когда хочется в туалет: ответ врачей18:31
- Это не унитаз и не пульт от телевизора: Профессор назвал самое грязное место в доме17:00
- Астрологи составили абсолютную любовную совместимость по знакам Зодиака
- Жителям «ДНР» аннулировали «пенсии»
- «Проснулись от мощного грохота за окном»: дончане сообщают о сильных боях в районе Макеевки
- Донецкий блогер рассказал о том, где и как живет «вдова Моторолы»
- Тука объяснил главную сложность выхода ОРДЛО из рублевой зоны
- Второй исход: дончане срочно покидают «ДНР»
- Путин согласится покинуть Украину, условие поражает: «это неизбежно»
- Приметы и суеверия: какой будет зима в 2020 году
- Украинские разведчики провели успешную операцию в зоне ООС: опубликовано видео
- «Полная боевая готовность»: Что происходит с войсками Путина на Донбассе, почему такой «кипишь»?