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Разведение войск на Донбассе: какие позиции оставят ВСУ и чем это грозит
Один из наиболее серьезных рисков, с которыми сопряжено разведение войск на Донбассе - уход украинских военных не только с обустроенных не за один год пребывания там, но и с выгодных с тактической точки зрения позиций.
Как отмечали эксперты в посвященной разведению войск программе "Донбасс. Реалии" на Радіо Свобода Україна, сейчас в зоне ООС идет не война армий, а война взводов и отделений. Об этом в частности говорил известный журналист и военный эксперт Юрий Бутусов, сообщает Диалог.UA.
Он отметил, что весьма сомнительно в достижении главной цели разведения войск, о которой говорят украинские высокопоставленные военные чиновники. Цель эта - уменьшение или в лучшем случае сведение к нулю потерь личного состава. Но Бутусов обратил внимание на то, что значительная часть украинских военных погибают от пуль снайперов, которые, как известно, оборудуют свои позиции не возле опорных пунктов подразделений, а делают вылазки в "серую зону".
Также военные и эксперты, с которыми общались авторы программы, отмечали, что линия разграничения в ее нынешнем состоянии выстраивалась таким образом, чтоб позиции ВСУ располагались на наиболее выгодных с тактической точки зрения местах. И в такой ситуации изменения дислокации подразделений даже на один-два километра могут существенно повлиять в целом на ситуацию на фронте. Правда, Министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью утверждал, что все риски просчитываются, и армия не допустит ухудшения ситуации. Впрочем, пока из-за нарушения боевиками "ДНР" и "ЛНР" режима тишины, необходимого для начала анонсированного разведения войск на один километр, процесс приостановлен. Если же разведение произойдет, то в "серой зоне" окажутся такие населенные пункты как Широкино, Павлополь, Пески, Опытное, Светлодарск, Крымское, Луганское, Екатериновка, Гранитное. И безопасность их жителей под большим вопросом, так как главные кураторы ОРДЛО - россияне - как говорят в народе, "отмораживаются". Ведь недавно в Кремле в очередной раз заявили, что РФ якобы "не является" стороной вооруженного конфликта на Донбассе.
Теги: Донбасс, войска, разведение, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, серая зона, ООС
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