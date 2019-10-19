Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ в зоне ООС: много машин на «Марьинке» и «Майорское»

19.10.2019 09:18
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация на КПВВ в зоне ООС: много машин на «Марьинке» и «Майорское»

Сегодня утром по данным Госпогранслужбы все пункты пропуска, расположенные на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

Так, на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 20/70;

«Марьинка» — 0/70;

«Новотроицкое» — 20/50;

«Гнутово» — 20/20.

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный несколько увеличился по сравнению с предыдущими сутками. В общем через КПВВ последовало 45 000 человек и 5,4 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 10 720 человек и 1245 транспортных средств;

«Марьинка» — 9445 человек и 1405 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 9340 человек и 1730 транспортных средств;

«Гнутово» — 4445 человек и 1005 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 11 110 человек.



Теги: Донбасс, граница, транспорт, пункты пропуска, КПВВ, очереди, ГПСУ, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх