Ситуация на КПВВ в зоне ООС: много машин на «Марьинке» и «Майорское»

19.10.2019 09:18

Сегодня утром по данным Госпогранслужбы все пункты пропуска, расположенные на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

Так, на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 20/70;

«Марьинка» — 0/70;

«Новотроицкое» — 20/50;

«Гнутово» — 20/20.

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный несколько увеличился по сравнению с предыдущими сутками. В общем через КПВВ последовало 45 000 человек и 5,4 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 10 720 человек и 1245 транспортных средств;

«Марьинка» — 9445 человек и 1405 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 9340 человек и 1730 транспортных средств;

«Гнутово» — 4445 человек и 1005 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 11 110 человек.