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Ситуация на КПВВ в зоне ООС: много машин на «Марьинке» и «Майорское»
19.10.2019 09:18
Сегодня утром по данным Госпогранслужбы все пункты пропуска, расположенные на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
Так, на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 20/70;
«Марьинка» — 0/70;
«Новотроицкое» — 20/50;
«Гнутово» — 20/20.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный несколько увеличился по сравнению с предыдущими сутками. В общем через КПВВ последовало 45 000 человек и 5,4 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 10 720 человек и 1245 транспортных средств;
«Марьинка» — 9445 человек и 1405 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 9340 человек и 1730 транспортных средств;
«Гнутово» — 4445 человек и 1005 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 11 110 человек.
Теги: Донбасс, граница, транспорт, пункты пропуска, КПВВ, очереди, ГПСУ, ООС
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