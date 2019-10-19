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Тука объяснил, как будет проходить амнистия членов НВФ на Донбассе
Амнистия членов незаконных вооруженных формирований в зоне ООС будет проходить по алгоритму, ранее использованного в разных странах мира. Об этом рассказал журналистам бывший заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, пишет ДонПресс.
Так, комментируя процедуру амнистии для НВФ, он отметил:
«Обычно такие процедуры проходят следующим образом: когда проходит первая волна амнистии, те люди, которые подозреваются в совершении преступлений и имеют возможность получить от государства избавление от наказания, берут на себя обязательство сотрудничать со следствием».
Тука добавил:
«Они начинают давать показания, рассказывать детали, что происходило у них на глазах, таким образом собирая доказательную базу для будущих обвинений своих бывших коллег или подчиненных».
Теги: Донбасс, показания, амнистия, Тука, НВФ
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