Тука объяснил, как будет проходить амнистия членов НВФ на Донбассе

19.10.2019 09:26

Амнистия членов незаконных вооруженных формирований в зоне ООС будет проходить по алгоритму, ранее использованного в разных странах мира. Об этом рассказал журналистам бывший заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, пишет ДонПресс.

Так, комментируя процедуру амнистии для НВФ, он отметил:

«Обычно такие процедуры проходят следующим образом: когда проходит первая волна амнистии, те люди, которые подозреваются в совершении преступлений и имеют возможность получить от государства избавление от наказания, берут на себя обязательство сотрудничать со следствием».

Тука добавил:

«Они начинают давать показания, рассказывать детали, что происходило у них на глазах, таким образом собирая доказательную базу для будущих обвинений своих бывших коллег или подчиненных».