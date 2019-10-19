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В Донецке уже забыли о нормальной еде: вот, чем людей кормит РФ и "ДНР"
Большинство продуктов, доступных среднестатистическому жителю "ДНР" - или некачественные и просроченные продукты российского производства, или весьма сомнительная продукция, выпущенная в "республике". Дончанка опубликовала скриншоты постов в соцсетях, где жители ОРДО делились впечатлениями от того, что им приходится есть и пить.
Сосиски и паштеты с опарышами, конфеты, вызывающие сыпь, суррогатный алкоголь, хлеб с тараканами... Вся эта "прелесть", продаваемая в Донецке и временно подконтрольных сепаратистам "ДНР" городах, выпущена в основном на местных предприятиях в условиях практически полного отсутствия контроля за качеством продукции, сообщает Диалог.UA.
Жительница Донецка на сайте Фашика Донецкого пишет, что отсутствие контроля - тема, заслуживающая отдельного упоминания. Дело в том, что в "ДНР" большинство предприятий пищевой промышленности и большинство наиболее крупных магазинов принадлежит местным "царькам". Кто туда сунется проверять, тщательно ли соблюдаются технологии, не нарушаются ли правила хранения и реализации продуктов? Правильно, никто не сунется. А при такой бесконтрольности можно "впаривать" жителям "республики" любую дрянь. Не меньшей дрянью являются и продукты из российской гуманитарки, которыми, кстати, кормят детей в школах, что вызывает вполне понимаемый гнев родителей. "Вы скажете, что питаться правильно, соблюдать диету, выбирать "здоровые" продукты это личное дело каждого. Да, это так! Только не в "ДНР". Простые смертные лишены этой возможности. После оккупации, полки магазинов заполнила продукция сомнительного происхождения (т.н. местного производства) и низкосортная продукция из РФ. У людей просто выбора другого нет. Населению приходится питаться тем, что есть. Не у всех есть возможность покинуть оккупацию и выехать "отовариться" нормальными продуктами в Бахмуте или Константиновке. Соответственно вопрос здорового питания в "ДНР" отпал сам по себе. Здорового питания, в квазиреспублике просто нет. Есть только продукты низкого качества, хлебобулочные изделия с второсортной и обойной муки, алкогольные напитки кустарного производства (в народе суррогат).
Перечислять "достижения народного хозяйства" можно бесконечно долго. Да, многое зависит от реализаторов готовой продукции (условия хранения, соблюдения температурного режима и т.д.) и на первый взгляд "республиканские" производители ни в чем не виноваты. Но это лишь на первый взгляд. Вот Вам информация для размышления: Во – первых, контроля над процессом производства на еще не разворованных предприятиях нет никакого. Во – вторых, никаких ГОСТов "республиканские" производители не придерживаются и это ФАКТ! В – третьих, большинством предприятий владеют всем известные местные царьки… типа Дениски Пушилына and company. Таким образом "толкая" простым людям недоброкачественные товары по завышенным ценам "главари" набивают себе карманы. В школах, детских садах и больницах ситуация ни чем не лучше. В социальных сетях люди негодуют! Родители жалуются что, детей вместо нормальных обедов кормят привезенной из РФ гуманитаркой. Жалуются, ведь знают не понаслышке о последствиях употребления рассейских продуктов.
Не за то в 14-ом идейные ватаны под украинские танки бросались, правда?" – написала жительница Донецка. Напомним, появилось знаковое фото из Донецка. Это произошло с популярным стадионом после того, как на Донбасс пришли российские "освободители". Также в Интернете показали видео из Донецка адресовав его тем, кто продолжает верить в "хорошего Путина". Жители Донецка ранее признались, что сегодня их родной город выглядит пустым и смертельно больным - так многие дончане заплатили за предательство Украины.
Теги: Донбасс, еда, питание, продукты, ГОСТ, ДНР, Пушилин, соцсети, продукция, РФ
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