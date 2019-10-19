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Архив - Донецкая область

В Донецкой области более 700 детей ушли из дома: в чем причина бегства

19.10.2019 22:15
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В Донецкой области более 700 детей ушли из дома: в чем причина бегства

За последние 9 месяцев 728 несовершеннолетних детей Донетчины ушли из дома по разным причинам. Правоохранителям удалось всех найти и вернуть в семью.
Об этом сообщается в пресс-службе полиции Донецкой области, пишет mrpl.city.
В основном причинами ухода из родного дома становятся семейные конфликты, непонимания с родителями, пьянство старших членов семьи.
Наиболее подвержены импульсивным действиям подростки. Средний возраст сбежавших детей – от 13 до 15 лет.
Полицейским удалось вовремя найти всех - 395 мальчиков та 329 девочек. 96% детей возвращены домой в первые сутки исчезновения.
Отмечается, что часто дети обращаются в полицию за помощью самостоятельно.
«За 9 месяцев текущего года 3448 детей обратились за помощью в полицию на линию «102». Причины обращений разные, но чаще всего - сообщения о фактах насилия в семье, когда жертвами становятся или сами дети, или их близкие», - говорится в сообщении.
Правоохранители обращаются к горожанам с просьбой не быть равнодушными к несовершеннолетним, находящимся на улицах, вокзалах и в других общественных местах без сопровождения взрослых, особенно в темное время суток.
Обо всех таких случаях необходимо немедленно сообщать на линию «102».



Теги: Донбасс, Донецкая область, дети, дом
 
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