В Донецкой области более 700 детей ушли из дома: в чем причина бегства

19.10.2019 22:15

За последние 9 месяцев 728 несовершеннолетних детей Донетчины ушли из дома по разным причинам. Правоохранителям удалось всех найти и вернуть в семью.

Об этом сообщается в пресс-службе полиции Донецкой области, пишет mrpl.city.

В основном причинами ухода из родного дома становятся семейные конфликты, непонимания с родителями, пьянство старших членов семьи.

Наиболее подвержены импульсивным действиям подростки. Средний возраст сбежавших детей – от 13 до 15 лет.

Полицейским удалось вовремя найти всех - 395 мальчиков та 329 девочек. 96% детей возвращены домой в первые сутки исчезновения.

Отмечается, что часто дети обращаются в полицию за помощью самостоятельно.

«За 9 месяцев текущего года 3448 детей обратились за помощью в полицию на линию «102». Причины обращений разные, но чаще всего - сообщения о фактах насилия в семье, когда жертвами становятся или сами дети, или их близкие», - говорится в сообщении.

Правоохранители обращаются к горожанам с просьбой не быть равнодушными к несовершеннолетним, находящимся на улицах, вокзалах и в других общественных местах без сопровождения взрослых, особенно в темное время суток.

Обо всех таких случаях необходимо немедленно сообщать на линию «102».