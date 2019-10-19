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Архив - Донецкая область

В Мариуполе горел университет

19.10.2019 16:34
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В Мариуполе горел университет

В Мариуполе во время учений «потушили» пожар в одном из корпусов МГУ. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.
Так, по легенде спасатели получили информацию о возгорании. Сразу же была проведена полная эвакуация студентов и сотрудников университета.
«За считанные минуты к месту вызова прибыли пожарные совместно с работниками экстренной медицинской помощи», - говорится в сообщении.
Также во время тушения условного пожара был обнаружен «пострадавший». Студент не смог самостоятельно покинуть корпус университета.
Сотрудники ГСЧС вынесли его на улицу и передали врачам скорой помощи.



Теги: Донбасс, университет, Мариуполь, пожар, учения
 
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