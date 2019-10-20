15 обстрелов и раненый боец: в штабе рассказали о ситуации на Донбассе

20.10.2019 07:30

За прошлые сутки, 19 октября, на Донбассе пророссийские боевики 15 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих.

Один боец ВСУ ранен, сообщили в пресс-центре ООС.

"19 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник, в основном, обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из стрелкового оружия и гранатометов различных систем. Также, у Золотого-4, зафиксировано применение запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил девять обстрелов. Дважды у Водяного на Приазовье и один раз неподалеку Талаковка боевики ударили из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В районе Авдеевки стреляли из подствольных гранатометов, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Верхнеторецкого, Павлополя и Тарамчука велся огонь из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Новоселовки Второй оккупанты применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие, а у Красногоровки – крупнокалиберные пулеметы.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано шесть вражеских обстрелов. Трижды неподалеку Золотого-4 боевики стреляли из гранатометов, минометов калибра 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. У Зайцево велся огонь из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия. В районе Крымского оккупанты ударили из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Троицкого были применены станковые противотанковые гранатометы.

"За минувшие сутки, в результате обстрелов противником наших позиций, один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - рассказали в ООС.