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Боевики «ДНР» копают новые траншеи в районе н.п. Петровское
Боевики «ДНР» и российские оккупанты в районе временнооккупированного н.п. Петровское копают новые траншеи и ведут стрельбы из крупнокалиберных пулеметов.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 18 октября2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«16 октября на участке разведения в районе н. п. Петровское(неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) БПЛА СММ малогорадиуса действия зафиксировал члена вооруженных формирований и пулемет(предположительно ДШК), о котором сообщалось ранее, вблизи северо-восточногокрая участка разведения и 4 членов вооруженных формирований (трое копалитраншею) неподалеку от его юго-восточного края.
Днем 17 октября, патрулируя примерно в 2 км к северу отПетровского, наблюдатели слышали 2 выстрела из стрелкового оружияориентировочно в 3–4 км к юго-западу (по оценке, в пределах участкаразведения), а также 4 очереди из крупнокалиберного пулемета примерно в 3–4 кмк югу (по оценке, все вне участка разведения, но в пределах 5 км от его края)».
Кроме того, боевики «ЛНР» также копают траншеи:
«16.10.2019 2 новые траншеи общей протяженностью 150 м (незафиксированы ранее) 3 км к востоку от н. п. Донецкий (49 км к западу отЛуганска) БПЛА малого радиуса действия».
Теги: Донбасс, стрельба, ОБСЕ, пулемет , ДНР, ЛНР, боевики, траншеи
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