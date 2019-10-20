Люди Путина устраивают подлые провокации против ВСУ на Донбассе

20.10.2019 08:51

Российские военные устраивают подлые провокации против бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбассе, рассылая им пропагандистские СМС-сообщения.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Андрей Цаплиенко, передает apostrophe.

По его словам, такие же сообщения получают украинские журналисты на линии разграничения.

"Содержание текстов повторяет нарратив, несколько лет назад брошенный российскими или пророссийскими медиа в украинское общество: "Война на Востоке - это война олигархов". Эту формулировку охотно подхватили люди, которым нужна хоть какая-то внутренняя мотивация, чтобы игнорировать факт войны в стране", - отметил журналист.

Цаплиенко добавил, что подобные провокации российские военные устроили во время учений британских военных в Эстонии. Тогда им начали приходить странные СМСки на английском языке: "Мы следим за вами".

В украинской разведке уже установили, что информационные операции россияне проводят, в частности, с помощью станции радиоэлектронной борьбы РБ341В "Леер-3", поэтому для Украины подобные СМС-сообщения являются прямым признаком присутствия именно военных РФ.