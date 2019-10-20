«Пенсионеры в шоке»: в соцсети сообщат о задержке пенсий в ОРДО

20.10.2019 10:09

В сообществах в социальных сетях жители неподконтрольной Украине части Донетчины сообщают о задержке выплаты пенсий и зарплат.

По словам пользователей, пенсионеры шокированы тем, что главари НВФ начали задерживать и без того небольшие выплаты, передает donpress.

«Да пенсионеры в шоке, мало того что пенсии мизерные так их еще и задерживать начали. Сегодня разговаривал со знакомым, говорит такой большой задержки пенсии еще ни разу не было. Видно в рашке с финансами совсем все плохо».

«В д. ре задерживают пенсию. Выплатили только за 15-ое. Выравнять даже не обещают»

«нам за 18-ое сказали и в понедельник не ждать («

Также, некоторые комментаторы отмечают, что в «республиках» задерживают не только пенсии, но и зарплаты. Так, в неподконтрольном Украине Антраците Луганской области местные шахтеры получили 10% зарплаты за июль:

«а у нас з-п учителям четвертый месяц не платят»

«В антраците дали за июль зарплати 10%. Радость то какая»