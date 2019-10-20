Под Золотым обострение: враг трижды бросался прорвать линию обороны ВСУ артиллерией

20.10.2019 09:48

В субботу, 19 октября, гибридная армия России 15 раз попыталась прорвать линию обороны ВСУ мощными обстрелами. "Горячее" всего было под Золотым, где было сорвано разведение войск.

О ситуации на фронте на Донбассе рассказала в Facebook пресс-служба штаба ООС, передает Диалог.UA.

В субботу, 19 октября, подконтрольные Москве группировки "Л/ДНР" 15 раз сорвали перемирие. Использовали они и тяжелое вооружение, запрещенное минскими соглашениями. В основном, это были гранатометы. Сильнее всего оккупанты "зверствовали" у поселка Золотое-4, где не удалось разведение войск. Там они аж трижды применили минометы калибра 120 и 82 мм против украинских военных. Аж 9 атак пришлись на зону ответственности группы ООС "Восток". Огонь террористы обрушили на Водяное, Приазовье, Талаковку, Авдеевку, Верхнеторецкое, Павлополь, Тарамчук, Новоселовку 2-ю, а также Красногоровку. В зоне ответственности ОТГ "Север", помимо Золотого, под обстрелами российских наемников оказались Зайцево, Крымское и Торецкое. После полуночи уже 20 октября враг внезапно затих. До 07:00 утра не было зафиксировано ни одного обстрела. По данным штаба ООС, в результате вражеских обстрелов был ранен один украинский военный. Ему уже оказана медицинская помощь.