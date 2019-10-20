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Архив - Донецкая область

В Дебальцево обнаружен состав для перевозки угля, двигавшийся на восток

20.10.2019 12:49
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В Дебальцево обнаружен состав для перевозки угля, двигавшийся на восток

Во временно оккупированном Дебальцево обнаружен железнодорожный состав из 50 вагонов для перевозки угля, двигавшийся на восток.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 18 октября 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«16 октября неподалеку от железнодорожной станции в н. п. Дебальцево (неподконтрольный правительству, 58 км к северо-востоку от Донецка) БПЛА СММ малого радиуса действия зафиксировал железнодорожный состав из дизельного локомотива и 50 пустых вагонов для угля, который двигался в восточном направлении. Вблизи этой станции тот же БПЛА зафиксировал неподвижный состав из 40 полностью загруженных углем вагонов без локомотива».



Теги: Донбасс, Дебальцево, поезд, уголь, груз, железнодорожный вокзал, ОБСЕ, беспилотник
 
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