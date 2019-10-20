В Горловке идет обстрел: зафиксировано прямое попадание в жилой дом

20.10.2019 15:28

Сегодня днем под обстрел попал поселок Зайцево, расположенный на севере неподконтрольной Украине Горловки.

Об этом сообщил так называемый «глава администрации» города Иван Приходько, передает donpress.

«Мэр» отметил:

«Обстрел Зайцево. Улица Красных партизан, 26. Прямое попадание в крышу, дом жилой без пострадавших. Обстрел продолжается».