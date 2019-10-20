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В Горловке идет обстрел: зафиксировано прямое попадание в жилой дом
20.10.2019 15:28
Сегодня днем под обстрел попал поселок Зайцево, расположенный на севере неподконтрольной Украине Горловки.
Об этом сообщил так называемый «глава администрации» города Иван Приходько, передает donpress.
«Мэр» отметил:
«Обстрел Зайцево. Улица Красных партизан, 26. Прямое попадание в крышу, дом жилой без пострадавших. Обстрел продолжается».
Теги: Донбасс, Горловка, дом, обстрел, Зайцево, пострадавшие
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