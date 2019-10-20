В ОРДЛО влаштували флешмоб задля бажання інтегруватись з Росією

20.10.2019 18:22

Зокрема, флешмоб влаштували на підконтрольній Україні частині Луганської області. На 15 хвилин учасники акції вишикувались у фігуру "Ми хочемо до Росії". Про це повідомляє Depo.ua.