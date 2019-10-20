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Архив - Донецкая область

В ОРДО часть котельных запустят позже: названа причина

20.10.2019 11:08
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В ОРДО часть котельных запустят позже: названа причина

На неподконтрольной Украине части Донетчины запуск некоторых котельных будет перенесен на более поздний срок.

Об этом заявил так называемый «министр строительства и ЖКХ ДНР» Сергей Наумец, передает donpress.

В частности, он отметил:

«Запуск внутридомовых систем централизованного отопления жилищного фонда осуществлялся по мере запуска котельных. Запуск ряда котельных по просьбе потребителей услуг перенесен на более поздний срок в связи с теплой погодой».



Теги: Донбасс, погода, котельная, запуск, ЖКХ, ДНР
 
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