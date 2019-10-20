Главная / Новости / Донецкая область / Военные сообщили о страшной находке на одной из отвоеванных позиций на Донбассе
Последние новости раздела
- Военные сообщили о страшной находке на одной из отвоеванных позиций на Донбассе16:29
- Боевики «ДНР» копают новые траншеи в районе н.п. Петровское15:52
- В Горловке идет обстрел: зафиксировано прямое попадание в жилой дом15:28
- Под Мариуполем загадочно погиб морской пехотинец "ДНР" Сеня - родные хотят знать правду15:11
- «Грозит часовой допрос и штраф»: в соцсети призвали быть осторожными на КПП ОРДО13:40
- В Дебальцево обнаружен состав для перевозки угля, двигавшийся на восток12:49
- Переписчики ОРДО рассказали, сколько пустующего жилья в Донецке12:30
- В н.п. Кутейниково с рельсов сошел вагон с цистерной сжиженного газа11:32
- В ОРДО часть котельных запустят позже: названа причина11:08
- «Пенсионеры в шоке»: в соцсети сообщат о задержке пенсий в ОРДО10:09
Военные сообщили о страшной находке на одной из отвоеванных позиций на Донбассе
20.10.2019 16:29
Украинские военные в зоне ООС на Донбассе, на одной из отвоеванных у подразделений НВФ позиций обнаружили семь тел и две левые ноги.
Об этом сообщает фонд «Повернись живим» в соцсети, передает donpress.
По словам военных их поразило состояние и расположение тел погибших членов НВФ, так как некоторые трупы выглядели так, словно лежали давно. Один из бойцов отмечает:
«Создавалось впечатление, — в один голос говорят наши защитники, — что с точки велся огонь, а рядом не первый день лежало мертвое тело».
Также, военные добавили, что судя по документам семи членов НВФ, найденных на этой позиции, только один был местным, а остальные шестеро — россияне и минимум один из граждан РФ — кадровый военный.
Теги: Донбасс, труп, умерший, ВСУ, соцсети, НВФ, ООС
Читайте также:
- Под Донецком уничтожен дзот подразделений НВФ
- «Можем потерять землю»: члены НВФ пожаловались на мощь подразделений ВСУ
- Подразделения НВФ в мае понесли огромные потери: озвучены цифры
- Скончался наемник НВФ, уроженец Луганской области
- «1 погибший 13 раненых»: Гиркин рассекретил потери ОРЛО
- «Пуля прошла по касательной»: волонтеры показали ужасные последствия обстрела позиций ВСУ
- Военные сообщили о страшной находке на одной из отвоеванных позиций на Донбассе16:29
- Боевики «ДНР» копают новые траншеи в районе н.п. Петровское15:52
- В Горловке идет обстрел: зафиксировано прямое попадание в жилой дом15:28
- Под Мариуполем загадочно погиб морской пехотинец "ДНР" Сеня - родные хотят знать правду15:11
- «Грозит часовой допрос и штраф»: в соцсети призвали быть осторожными на КПП ОРДО13:40
- В Дебальцево обнаружен состав для перевозки угля, двигавшийся на восток12:49
- Переписчики ОРДО рассказали, сколько пустующего жилья в Донецке12:30
- В н.п. Кутейниково с рельсов сошел вагон с цистерной сжиженного газа11:32
- В ОРДО часть котельных запустят позже: названа причина11:08
- В Луганске патриоты сделали "сюрприз" оккупантам с помощью БПЛА - в городе переполох10:52
- Военные сообщили о страшной находке на одной из отвоеванных позиций на Донбассе16:29
- Березовец раскрыл план Коломойского внутри Украины: сегодня утром олигарх нанес первый удар16:09
- Боевики «ДНР» копают новые траншеи в районе н.п. Петровское15:52
- В Горловке идет обстрел: зафиксировано прямое попадание в жилой дом15:28
- Под Мариуполем загадочно погиб морской пехотинец "ДНР" Сеня - родные хотят знать правду15:11
- "Отобрать и обос**ть": MARUV резко высказалась о войне и Евровидении14:56
- Тепло как летом: синоптик рассказала о погоде на понедельник14:32
- Если Россия начнет войну, то пойдет до Ла-Манша - Сергей Згурец14:08
- «Грозит часовой допрос и штраф»: в соцсети призвали быть осторожными на КПП ОРДО13:40
- В Венгрии автобус с украинцами попал ДТП: 10 пострадавших13:36
- "Отобрать и обос**ть": MARUV резко высказалась о войне и Евровидении14:56
- Если Россия начнет войну, то пойдет до Ла-Манша - Сергей Згурец14:08
- Эти два типа женщин мужчины считают неотразимыми21:06
- Отзывчивостью этих знаков Зодиака в наглую пользуются все окружающие20:12
- Гороскоп успеха на неделю: кому улыбнется Фортуна18:49
- Пионтовский: Проект Кремля "Троянский конь Луганд*нии" потерпел поражение18:23
- Назван способ снизить риски онкологии на 45%16:18
- Не везет в финансах – повезет в любви: астролог назвала знаки Зодиака, которые смогут закрутить бурный роман в Ноябре14:58
- Кінець "формули Штайнмайєра": Які чотири сценарії існують для Донбасу13:43
- Политолог: в 2014-2015 Украина жила под угрозой вторжения РФ, но не было уставших от войны, что случилось теперь?13:17
- Составлен честный рейтинг самых умных знаков Зодиака
- Кремль выдвинул Пушилину последнее предупреждение
- Астрологи составили абсолютную любовную совместимость по знакам Зодиака
- Жителям «ДНР» аннулировали «пенсии»
- "ДНРовцев" удивило неожиданное решение их главарей: "Творится какой-то лютый трэш"
- Донецкий блогер рассказал о том, где и как живет «вдова Моторолы»
- Приметы и суеверия: какой будет зима в 2020 году
- Украинские разведчики провели успешную операцию в зоне ООС: опубликовано видео
- У Путина предрекли "Л/ДНР" худший сценарий: "За что они так с Донбассом?"
- Появились новые детали встречи в Нормандском формате: «парламент не проголосует»