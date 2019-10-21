Боевики Донбасса получили опасное российское оружие: подробности

21.10.2019 11:04

На баланс боевиков самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» поступило электромагнитное оружие против беспилотников.

Как передает replyua.net, соответствующая информация размещена на странице волонтерской организации «Вернись живым» в социальной сети Facebook. В частности, известно, что электромагнитные ружья способны подавить сигнал навигации и связи беспилотника, иными словами, «сажают» или притягивают его к себе. «Увы, подобным способом на протяжение месяца на передовой было потеряно четыре украинских дрона», - указали в сети и опубликовали фото примера оружия REX 1, разработка которого осуществляется российским концерном «Калашников».



Более того, в фонде подчеркнули, что за годы войны передали на фронт более 100 коптеров. На этой цифре останавливаться не собираются.



Ранее стало известно, что в Украине развивается сфера вооружения, а некоторые виды оружия могут дать мощный ответ российским войскам на Донбассе. В частности, об этом рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец. Он пояснил, что в сфере реактивной артиллерии Украина отстает от российских систем залпового огня.