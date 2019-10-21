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«РФ не будет участвовать»: в партии Зеленского выступили с громким обещанием по статусу Донбасса
Ни Россия, ни друге страны не будут участвовать в разработке в Верховной Раде закона об особом статусе отдельных районов Донбасса.
Как передает replyua.net со ссылкой на «Интерфакс-Украина», с соответствующим заявлением сегодня, 21 октября, во врем круглого стола озвучил народный депутат от президентской фракции "Слуга народа" Александр Качура. Он напомнил, что при президентстве Порошенко для того, чтобы были начаты переговоры в «нормандском формате», приняли специальный закон об особом статусе Донецкой и Луганской областей. Однако, говорит представитель монобольшинства, полистала не намерена принимать без обсуждения с обществом.
Вместе с тем, народный избранник оправдал президента Владимира Зеленского и заверил, что в его стратегии нет никакой капитуляции. «Сейчас мы с вами находимся на одной стороне, по другую сторону – все остальные. Поэтому нужно сейчас внутри страны сконцентрируемся на единстве, чтобы мы сообща сформировали сильную позицию и достигли результатов», – призвал он.
Также, по словам Качуры, существует два плана – «А» и «Б», но второй не разглашают, потому что пока не время «раскрывать карты».
Теги: Донбасс, Верховная Рада, особый статус, Зеленский
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