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Ситуация на Донбассе: Бои разгорелись с новой силой – отчет ООС
За вчерашние сутки, двадцатого октября, на территории Луганской и Донецкой областей Украины, где проходит Операция объединенных сил, представители гибридной армии Путина и ее наемники двенадцать раз нарушали режим прекращения огня, о чем информирует replyua.net со ссылкой на отчет ООС.
Так, сообщается, что враг обстреливал позиции Вооруженных сил Украины из стрелкового оружия, гранатометов разных систем, а также вооружения БМП. Также говорится и о том, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» враг осуществил девять обстрелов. Что касается зоны ответственности ОТГ «Север», то там вражеские силы трижды открывали огонь по позициям ООС.
Кроме того отмечается, что на протяжении прошедших суток в результате обстрелов потерь среди военнослужащих ООС не было зафиксировано. Напомним, ранее вчера мы уже сообщали, что гибридная армия Российской Федерации утром, двадцатого октября сильно обстреляла населенные пункты подразделений Вооруженных сил Украины в районе Золотого-4. Стоит отметить, что именно в этом населенном пункте власти Украины намерены отвести подразделения украинских защитников.
Теги: Донбасс, война, конфликт, ООС
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