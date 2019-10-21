ВАЖНО! В Украине изменят правила въезда-выезда

21.10.2019 09:30

В конце ноября изменятся правила прохождения КПВВ на границах с временно оккупированными территориями.

Изменения в правила внесли еще летом, но граждане просили отложить принятие соответствующего решения.

Среди нововведений:

• изменение порядка выдачи разрешения и пропуска для пересечения;

• появится возможность провозить товары (кроме запрещенных).

Так, новые правила вступят в силу 28 ноября. Однако есть вероятность, что правительство отложит этот вопрос до следующего года.

Источник: http://kr24.com.ua