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ВАЖНО! В Украине изменят правила въезда-выезда
21.10.2019 09:30
В конце ноября изменятся правила прохождения КПВВ на границах с временно оккупированными территориями.
Изменения в правила внесли еще летом, но граждане просили отложить принятие соответствующего решения.
Среди нововведений:
• изменение порядка выдачи разрешения и пропуска для пересечения;
• появится возможность провозить товары (кроме запрещенных).
Так, новые правила вступят в силу 28 ноября. Однако есть вероятность, что правительство отложит этот вопрос до следующего года.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, правила, въезд, ДНР, ЛНР, КПП, КПВВ
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