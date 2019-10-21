Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

ВАЖНО! В Украине изменят правила въезда-выезда

21.10.2019 09:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ВАЖНО! В Украине изменят правила въезда-выезда

В конце ноября изменятся правила прохождения КПВВ на границах с временно оккупированными территориями.

Изменения в правила внесли еще летом, но граждане просили отложить принятие соответствующего решения.

Среди нововведений:

• изменение порядка выдачи разрешения и пропуска для пересечения;

• появится возможность провозить товары (кроме запрещенных).

Так, новые правила вступят в силу 28 ноября. Однако есть вероятность, что правительство отложит этот вопрос до следующего года.

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Украина, Донбасс, правила, въезд, ДНР, ЛНР, КПП, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх