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Бородай обвинил Гиркина в воровстве денег "республики": экс-главарь "ДНР" ответил
Экс-"премьер-министр" "ДНР" Александр Бородай заявил о том, что бывший главарь "молодой республики" Игорь Гиркин-Стрелков не вложил деньги московских кураторов в войну на Донбассе, присвоив их себе.
Бывший "премьер" террористической "ДНР" Александр Бородай обвинил экс-главаря "республики" Игоря Гиркина в воровстве 40 тысяч долларов, которые Бородай лично, "рискуя жизнью", привез на "гражданскую войну" из Москвы, передает Диалог.UA со ссылкой на Антикор.
Экс-"премьер" "ДНР" рассказал, что значительную сумму денег он привез главарю террористов в Славянск, на что он ему ответил, что денег не хватает, после чего боевики Хмурый и Бес сообщили ему о том, что человек Гиркина Пономарев отвез 20 тысяч в российскую столицу матери "главы республики". Бывший командир подразделений незаконных вооруженных формирований "ДНР" на обвинения Бородая выдал возмущенную тираду, назвав их безосновательными. Гиркин заявил, что он не собирается отвечать на обвинения, которые и "выеденного яйца не стоят", добавив, что у Бородая "нет ничего святого уже давно". Экс-боевик сообщил, что в Славянск он зашел с несколькими десятками тысяч долларов в ранце, которые передал в руки Кононову, добавив, что его мать не видела никаких денег с Донбасса, продолжая жить в тех же условиях, в которых она была ранее.
Теги: Россия, Донбасс, гражданская война, Славянск, деньги, ДНР, Бородай, Стрелков, Гиркин, воровство
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