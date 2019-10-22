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Архив - Донецкая область

Чем кормят детей на оккупированном Донбассе: в сеть попало интересное фото

22.10.2019 11:21
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Чем кормят детей на оккупированном Донбассе: в сеть попало интересное фото

В детских садах на оккупированной территории Донбасса в меню нет мяса, так как на это не хватает денег.
Об этом в социальных сетях рассказал сторонник боевиков ДНР Александр Болотин, опубликовав фото меню детей на день, пишет Апостроф.
"А у меня новость! Оказывается, в "республике" детям мясо не положено... Именно так выглядит меню на сегодня в яслях-саде №288. Значит, деньги на салюты, парады и флажки в "республике" есть, а детям мясо можно не давать?.. Товарищи! За что мы боремся?" - пожаловался он.



Теги: Донбасс, дети, мясо, ДНР, оккупанты
 
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