Члены НВФ прицельно ударили по позициям ВСУ: ранены двое бойцов ООС

22.10.2019 14:41

С начала текущих суток НВФ 5 раз открывали огонь по позициям украинской армии, в результате чего ранены двое украинских военных.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, передает donpress.

Члены НВФ применяют запрещенные минскими договоренностями мины 82-го калибра. На Луганском направлении, оборудованных в районе Зайцево опорных пунктов подразделений Объединенных сил противник ночью дважды обстрелял из минометов калибра 82 мм, а также пулемета большого калибра.

На Донецком направлении утром трижды были обстреляны позиции ВСУ вблизи Павлополя. Здесь НВФ выпустили 30 мин калибра 82 мм, применили противотанковый ракетный комплекс, вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.