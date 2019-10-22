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Мужчин ОРДО предлагают избить по лицу за 2000 рублей
Мужчин Донецка приглашают на «шоу»: участник получит 2000 руб., но при этом его изобьют по лицу.
Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передает donpress.
В пабликах распространяется приглашение на мероприятие, которое состоится во временно неподконтрольном украинскому правительству Харцызске (Донецкая область).
Участвовать могут мужчины весом от 80 кг. Все происходящее будут снимать на видео.
«За участие в шоу — от 2000р! Ориентировочно съемки длятся 2 часа. Суть мероприятия — соревнования по пощечинам. Один человек дает и получает 3 пощечины», — объясняют организаторы.
Также они не откажутся провести «соревнования» между девушками, если желающие найдутся.
Некоторые жители ОРДО шокированы предложением, но его целиком оправдывают потенциальные участники.
«Вообще, что за паника. В США подобные соревнования проводятся ежегодно, как и метание коровьих какашек», — пишут комментаторы.
«Это тот редкий момент, когда мне импонируют американские забавы. Ведь это, по большому счету, стеб», — говорится в сообщениях.
При этом дончане подчеркивают: «забава» унизительна, но учитывая уровень зарплат в ОРДО, на нее могут согласиться многие.
«Средняя зарплата в день от 300−700 р в день, желающих за 2000 р получить по соплям будет достаточно, главное на 2й круг не пускать. Свобода и независимость вот наш лозунг!» — отмечают участники обсуждений.
Теги: США, Донецк, Донбасс, девушки, избиение, зарплата, лицо, мужчины, ОРДО
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