Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Донбассе боевики 17 раз нарушили режим тишины: потерь в рядах ВСУ нет

22.10.2019 07:49
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Донбассе боевики 17 раз нарушили режим тишины: потерь в рядах ВСУ нет

За прошлые сутки, 21 октября, на Донбассе пророссийские боевики 17 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих.

Потерь среди ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"21 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил стрелкового оружия и гранатометов различных систем", – говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов. Дважды у Пищевиков велся огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Талаковки стреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. У Водяного на Приазовье оккупанты применили ручные противотанковые гранатометы. Неподалеку Авдеевки и Верхнеторецкого в ход пошли стрелковое оружие и гранатометы различных систем. В районе Красногоровки российские наемники ударили из станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, у Широкино – из стрелкового оружия. Неподалеку Марьинки боевики стреляли из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх