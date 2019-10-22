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Новые правила получения водительских прав в Украине
В Украине изменились правила получения водительских прав, а также аккредитации автошкол. Теперь получить права станет немного сложнее, и уже через два года будет истекать срок свидетельства прохождения обучения в автошколе.
Об этом сообщили в МВД, передает Диалог.UA.
Отмечается, что изменились и правила аккредитации автошкол. Теперь этот процесс будет упрощен и максимально сокращен, а все сертификаты о государственной аккредитации будут считаться бессрочными. Также теперь будет упрощена административная процедура получения прав. Основные нововведения (вступили в силу с 19.10.2019): - допускается индивидуальный порядок подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей; - практический экзамен проходит в территориальном центре МВД, в котором успешно составлен теоретический экзамен; - срок действия свидетельства об окончании автошколы сокращено с 10 до 2 лет; - во время сдачи экзаменов возможна фото- и видеофиксация; - свидетельство об окончании заведения по подготовке водителей в бумажном виде не выдается, зато оно в электронном виде вносится в Единый госреестр МВД.
Теги: Украина, Донбасс, права, водитель, МВД, правила, сертификат, обучение
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