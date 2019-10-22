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Офицеры РФ завезли на Донбасс опасное электромагнитное оружие для уничтожения "глаз" ВСУ
Российские кураторы террористов "Л/ДНР" завезли на оккупированный Донбасс новое электромагнитное оружие для тотального уничтожения беспилотников ВСУ.
Волонтеры фонда "Повернись живим" установили, что российские кураторы привезли в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей боевикам "Л/ДНР" новое электромагнитное оружие, передает Диалог.UA.
Такой вид оружия применяется для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые бойцы ООС успешно используют в войне против оккупантов РФ. "Электромагнитные ружья (как REX 1 российского концерна „Калашников“) подавляют сигнал навигации и связи беспилотника", - сообщили в фонде. Механизм их действия прост, но эффективен для противника и опасен для Вооруженных сил Украины. Так, новое оружие позволяет террористам "Л/ДНР" притягивать к себе беспилотники ВСУ, которые в фонде называют "глазами" армии. "К сожалению, за последний месяц на передовой таким образом было потеряно четыре украинских дрона", - пояснили эксперты в фонде "Повернись живим".
Теги: Россия, Донбасс, оружие, электро-магнитное поле, беспилотник, дрон, ДНР, ЛНР, потери, ВСУ, кураторы, ООС
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