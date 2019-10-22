Офицеры РФ завезли на Донбасс опасное электромагнитное оружие для уничтожения "глаз" ВСУ

22.10.2019 12:21

Российские кураторы террористов "Л/ДНР" завезли на оккупированный Донбасс новое электромагнитное оружие для тотального уничтожения беспилотников ВСУ.

Волонтеры фонда "Повернись живим" установили, что российские кураторы привезли в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей боевикам "Л/ДНР" новое электромагнитное оружие, передает Диалог.UA.

Такой вид оружия применяется для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые бойцы ООС успешно используют в войне против оккупантов РФ. "Электромагнитные ружья (как REX 1 российского концерна „Калашников“) подавляют сигнал навигации и связи беспилотника", - сообщили в фонде. Механизм их действия прост, но эффективен для противника и опасен для Вооруженных сил Украины. Так, новое оружие позволяет террористам "Л/ДНР" притягивать к себе беспилотники ВСУ, которые в фонде называют "глазами" армии. "К сожалению, за последний месяц на передовой таким образом было потеряно четыре украинских дрона", - пояснили эксперты в фонде "Повернись живим".