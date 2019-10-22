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Пушилину грозит отставка: почему ФСБ поставила крест на главаре "ДНР" - блогер
Российские кураторы, с большой вероятностью, могут убрать главаря "ДНР" Дениса Пушилина с должности "главного боевика" в оккупированном Донецке, так как он потерял свой авторитет среди местных сепаратистов и был неоднократно пойман на коррупции.
Главарь "ДНР" Денис Пушилин может распрощаться со статусом "главы псведореспублики" по решению кремлевских кураторов, которые недовольны постоянным воровством боевиков и потерей авторитета самого Пушилина в Донецке, пишет Диалог.UA.
Об этом сообщает блогер Фашик Донецкий. По его словам, претензии российских кураторов к Пушилину возникли не только из-за растрат средств из казны РФ, но и по причине "утраты авторитета". "Кроме огромных растрат, россияне также его обвиняют в потере авторитета не только среди военных, но и среди мирного населения. Фактически большая часть "ДНР" ему не доверяет, и россияне очень обеспокоены", - поясняет блогер логику Москвы. Уточняется, что масштабные проверки в оккупированном Донецке не подошли к концу, но уже россияне выявили кражи средств местными боевиками вместе с главарем "ДНР" Денисом Пушилиным на сумму более 1 млрд рублей. "ФСБ просто крайне обеспокоена и разочарована ситуацией и настроениями в недореспублике, а местные говорят: того и жди новую метлу из Москвы", - добавил Фашик Донецкий.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, коррупция, отставка, ФСБ, ДНР, боевики, Пушилин, кураторы
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