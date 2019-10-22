Сделано в Мариуполе!В Европе и Америке коты живут в апартаментах, сконструированных в столице Приазовья

22.10.2019 10:32

Мариупольская заводчица котов Галина Ясенева смогла превратить свое многолетнее хобби - изготовление модульных домиков для хвостатых любимцев - в реальное производство. Владелица ЧП "Markissa" , Галина поставляет свою продукции в Европу, Америку и Азию. Хотя изначально не все было так радужно. К примеру, ей было сложно доказать инвесторам, что такого рода зообизнес будет хорошо развиваться в Украине, пишет 0629.

Когда она более 15 лет назад начинала заниматься разведением шотландский вислоухих котов, в Украине для обустройства их жилья ничего не было. Все, что привозилось из Европы, стоило, как крыло от самолета. Тогда Галина начала изготавливать домики сама. Разобраться в процессе помог тот факт, что Галина выросла в семье плотника и получила инженерное образование.

"У нас и сейчас в Украине зообизнес на низком уровне, он только начинает развиваться, когда в Европе толчок к развитию произошел 10 лет назад, а в Америке он вообще крепко стоит на ногах. Решиться на открытие производства помогла большая востребованность продукции среди друзей, коллег - заводчиков. Кошатники - люди увлеченные, и увидев у нее такие домики и когтеточки, сами незамедлительно хотели заказывать", - рассказывает владелица производства.

Галина старалась создать кошкам уют, изучала их психологию. Говорят, кошки любят уют, стараются забраться повыше, но также хотят и укрыться от всех. Особенность жилища для хвостатых питомцев заключается в том, что для его сборки не нужно ни одного гвоздя. Все элементы легко крепятся между собой. Когтеточки Галины отличаются от традиционных тем, что представляют собой сложенный толстый картон. Тестирование уникального приспособления в течение нескольких лет проходило у самой Галины дома, а испытателями выступили ее собственные кошки.

Домики - трансформеры регулярно заказывали у Галины организаторы выставок для кошек и в качестве эксклюзивных подарков дарили зарубежным инспекторам. Благодаря этому продукция стала хорошо узнаваема в узких кругах. Заводчики кошек из разных стран просили изготовить для них такие уникальные домики.

Галине, чтобы поставить процесс на широкую ногу, не хватало специальных фрезерных станков.

Однажды в СМИ ее родственники услышали, что в Мариуполе проводится конкурс поддержки малого и среднего бизнеса "Украинский донецкий куркуль", за победу в котором даются 500 тысяч гривен. Предложили Галине поучаствовать, и она решила испытать судьбу. Защитить свой проект на уровне области предпринимательница смогла не с первого раза, переписывала и дорабатывала несколько раз.

Для справки. "Украинский донецкий куркуль" - уникальный региогнальный проект, который предполагает безвозмездную финансовую поддержку малому бизнесу. В Донецкой области в рамках проекта «Украинский донецкий куркуль» профинансировано более 200 бизнес-проектов, по которым будет создано около 760 новых рабочих мест. В Мариуполе благодаря ему открыли сыроварню, фабрику производства мягких игрушек, прачечную, ферму по выращиванию зелени и т.д. ​

Сегодня же готова делиться достижениями более высокого порядка. Она зарегистрировала торговую марку и получила патент на разработку линейки своей мебели.

" Регистрация официальной торговой марки проходила в течение двух лет. Это все непросто. Необходимо было пройти множество экспертиз: формальные проверки, проверки на соответствие. Главное, чтобы это была уникальная продукция, которая бы ни у кого не повторялась. В итоге мы получили официальную торговую марку", - отметила владелица.

Продукция оказалась настолько удобной, что ею начали интересоваться за границей, от зарубежных фирм начали поступать заявки с предложением продавать кошачью мебель.

"Сегодня мы заключили контракты и работаем над формированием заказов. Но, когда прописывали бизнес-план, не учли, что нужна упаковка, этикетки, а это дополнительные затраты. Но мы стараемся не поднимать стоимость, так как продукция и так достаточно дорогая. Мы берем все расходы на себя, так как люди привыкли к нашим ценам", - рассказала владелица торговой марки.

К примеру, модульный домик, который можно собрать тремя способами, стоит 420 долларов, что достаточно дорогое удовольствие для украинских потребителей, но довольно приемлемо для Европы.

Хотя доставка в Америку обходится дороже, чем сам он.

"Чтобы удешевить доставку, выгодно находить агентов, отправлять крупными партиями. Мы плательщики НДС, отправляем товар на экспорт. Вот и сейчас формируем партию нашей мебели - конструктора на Тайвань",- поделилась последними новостями Галина.

На производстве, которое расположено на территории мебельного цеха на Левобережье, трудится три человека. Работа кипит на лазерном станке (Галина купила его за собственные деньги), и на двух фрезерных (именно их удалось приобрести на деньги, выделенные по программе "Украинский донецкий куркуль").

"Процесс организован так. Сначала в мою голову приходит идея, затем ее прочерчиваешь от руки, а затем заносишь данные в специальную программу в компьютеры. На основании этих чертежей в компьютере создаются управляющие программы - отдельная для фрезерного, отдельно - для лазерного станка. Сначала мы делаем пробную резку, исправляем, если нужно. Что касается фанеры, то ее заказываем на фабрике в Киеве только высшего, первого сорта, качество проверяется на месте экспертами, так что за материалы мы спокойны",- отметила создательница фирмы.

Интересно, что помимо домиков для кошек предприятие производит продукцию для местных товаропроизводителей. Разрабатывают и сувенирную продукцию, среди которой можно увидеть деревянный макет водонапорной башни.

В департаменте экономики бизнес Галины Ясеневой оценивают, как очень успешный. Несмотря на то, что она не достигла проектных объемов реализации, зато первая из 10 мариупольских "куркулей" вышла со своим уникальным товаром на мировой рынок.