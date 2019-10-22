- Офицеры РФ завезли на Донбасс опасное электромагнитное оружие для уничтожения "глаз" ВСУ12:21
- «Следим за ситуацией»: в ОРДО прокомментировали сокращение бюджетного финансирования12:00
- Чем кормят детей на оккупированном Донбассе: в сеть попало интересное фото11:21
- Сделано в Мариуполе! В Европе и Америке коты живут в апартаментах, сконструированных в столице Приазовья 10:32
- На Гнутово машин мало: Ситуация на КПВВ сегодня, 22 октября09:04
- Работа в ОРДО: Зарплаты низкие даже у танкистов08:27
- На Донбассе боевики 17 раз нарушили режим тишины: потерь в рядах ВСУ нет07:49
- Бородай обвинил Гиркина в воровстве денег "республики": экс-главарь "ДНР" ответил07:30
- «РФ не будет участвовать»: в партии Зеленского выступили с громким обещанием по статусу Донбасса20:44
- В ОРДО рассказали, сколько будут стоить билеты на поезда в Россию17:51
«Следим за ситуацией»: в ОРДО прокомментировали сокращение бюджетного финансирования
Представитель НВФ ОРДО Алексей Акутин на своей странице в соцсети прокомментировал слова члена НВФ Александра Болотина об ухудшении питания в социальных учреждениях «республики».
По его словам, бюджетное финансирование действительно сокращено:
«Про вегетарианские меню в садиках — это очередная болотинская ложь. Но, правда, что бюджетное финансирование серьезно сокращено. Не начислили средства за коммуналку, командировочные, МТО и т. д. Только зарплата и на госконтракты. Следим за ситуацией. P. S. Для особо упоротых — Пушилин распределением бюджетных средств не занимается», передает donpress.
При этом он заявил, что неподконтрольном Украине Иловайске «пока все нормально»:
«В сетях вкидываются слухи про питание в детских учреждениях. Меню в ДОУ процесс научный, а название „овощной суп“ вовсе не означает, что он не на бульоне. Да, переживаем за питание. Будем выяснять подробности. Например, в Иловайске пока все нормально».
Теги: Донбасс, питание, бюджет, финансирование, сокращение, Пушилин, соцсети, ОРДО, НВФ
- В «ДНР» урезают зарплаты бюджетникам
- Жители ОРДО бунтуют против комендантского часа: «Мы — не крепостные»
- Источник: Сурков пришлет Пушилину «помощников» из Москвы
- Главари ОРДО рассказали, сколько потратят на реконструкцию КПП «Еленовка»
- США намерены втрое сократить помощь Украине
- Дончане рассказали, на каком кортеже ездит Пушилин
- Офицеры РФ завезли на Донбасс опасное электромагнитное оружие для уничтожения "глаз" ВСУ12:21
- «Следим за ситуацией»: в ОРДО прокомментировали сокращение бюджетного финансирования12:00
- Чем кормят детей на оккупированном Донбассе: в сеть попало интересное фото11:21
- Сделано в Мариуполе! В Европе и Америке коты живут в апартаментах, сконструированных в столице Приазовья 10:32
- На Гнутово машин мало: Ситуация на КПВВ сегодня, 22 октября09:04
- Работа в ОРДО: Зарплаты низкие даже у танкистов08:27
- На Донбассе боевики 17 раз нарушили режим тишины: потерь в рядах ВСУ нет07:49
- Бородай обвинил Гиркина в воровстве денег "республики": экс-главарь "ДНР" ответил07:30
- «РФ не будет участвовать»: в партии Зеленского выступили с громким обещанием по статусу Донбасса20:44
- В ОРДО рассказали, сколько будут стоить билеты на поезда в Россию17:51
- Офицеры РФ завезли на Донбасс опасное электромагнитное оружие для уничтожения "глаз" ВСУ12:21
- «Следим за ситуацией»: в ОРДО прокомментировали сокращение бюджетного финансирования12:00
- Ветеран АТО: у Коломойского на Зеленского есть серьезный компромат, олигарх перестраховался 11:37
- Чем кормят детей на оккупированном Донбассе: в сеть попало интересное фото11:21
- Помпео заявил, что доволен работой Госдепа по Украине10:57
- Во Франции создали "чувствительный" чехол для смартфона (ВИДЕО)10:45
- Сделано в Мариуполе! В Европе и Америке коты живут в апартаментах, сконструированных в столице Приазовья 10:32
- Украиной управляют три человека, между ними уже наметился конфликт, — политолог10:10
- Опасное поведение у подростков: специалисты рассказали, за чем нужно следить родителям09:52
- Зеленский встретится со Штайнмайером09:36
- Ветеран АТО: у Коломойского на Зеленского есть серьезный компромат, олигарх перестраховался 11:37
- Украиной управляют три человека, между ними уже наметился конфликт, — политолог10:10
- Опасное поведение у подростков: специалисты рассказали, за чем нужно следить родителям09:52
- Появился честный рейтинг самых противных знаков Зодиака08:53
- Медики подсказали, как защитить сердце и сосуды в осеннюю непогоду22:15
- Как за пару дней избавиться от заложенности носа: поможет яблочный уксус16:47
- Эти признаки помогут распознать осеннюю депрессию12:14
- Пять чудесных свойств активированного угля, о которых знают немногие11:33
- Семь правил лечения сезонного насморка10:00
- Названы самые лучшие способы убрать второй подбородок09:00
- Составлен честный рейтинг самых умных знаков Зодиака
- Кремль выдвинул Пушилину последнее предупреждение
- «Пенсионеры в шоке»: в соцсети сообщат о задержке пенсий в ОРДО
- «Грозит часовой допрос и штраф»: в соцсети призвали быть осторожными на КПП ОРДО
- ВАЖНО! В Украине изменят правила въезда-выезда
- "ДНРовцев" удивило неожиданное решение их главарей: "Творится какой-то лютый трэш"
- В «ДНР» урезают зарплаты бюджетникам
- Военные сообщили о страшной находке на одной из отвоеванных позиций на Донбассе
- Переписчики ОРДО рассказали, сколько пустующего жилья в Донецке
- «Бегство из «ДНР»: Стало известно о допросах и штрафах для мирных граждан при попытке покинуть ОРДО