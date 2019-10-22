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Архив - Донецкая область

«Следим за ситуацией»: в ОРДО прокомментировали сокращение бюджетного финансирования

22.10.2019 12:00
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«Следим за ситуацией»: в ОРДО прокомментировали сокращение бюджетного финансирования

Представитель НВФ ОРДО Алексей Акутин на своей странице в соцсети прокомментировал слова члена НВФ Александра Болотина об ухудшении питания в социальных учреждениях «республики».

По его словам, бюджетное финансирование действительно сокращено:

«Про вегетарианские меню в садиках — это очередная болотинская ложь. Но, правда, что бюджетное финансирование серьезно сокращено. Не начислили средства за коммуналку, командировочные, МТО и т. д. Только зарплата и на госконтракты. Следим за ситуацией. P. S. Для особо упоротых — Пушилин распределением бюджетных средств не занимается», передает donpress.

При этом он заявил, что неподконтрольном Украине Иловайске «пока все нормально»:

«В сетях вкидываются слухи про питание в детских учреждениях. Меню в ДОУ процесс научный, а название „овощной суп“ вовсе не означает, что он не на бульоне. Да, переживаем за питание. Будем выяснять подробности. Например, в Иловайске пока все нормально».



Теги: Донбасс, питание, бюджет, финансирование, сокращение, Пушилин, соцсети, ОРДО, НВФ
 
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