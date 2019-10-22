В «ДНР» прекратили выплату пенсий

22.10.2019 14:59

Оккупационные «власти ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области по неизвестным причинам задерживают выплату пенсий.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

На временно оккупированных территориях Донецкой области оккупационные «власти ДНР» по неизвестным причинам не выплачивают пенсии. На сегодняшний день жители Донецка, Горловки, Макеевки и других населенных пунктов не получили пенсию за 15 октября.

В соцстях дончане сообщают, что обращались на «горячую линию Минфина ДНР», где пояснили, что невыплата связана с отсутствием средств. При этом людям пообещали, что пенсию выплатят до 28 октября.

В то же время, жители временно оккупированных территорий,получающие минимальные пенсии, оказались в критической ситуации – людей лишили возможности приобрести необходимые продукты питания.

Вот что пишут жители временно оккупированных территорий в соцсетях:

«Скажите, что происходит с выплатами пенсий в „ДНР"?Почему не выплачивают? Почему нигде не сообщают в связи с чем нет выплат?»,

«Звонила на горячую линию Минфина задержка пенсии и регресса связаны с недополучением средств в бюджет, т. е. налогов и сборов, сказали чтодо 28 выплаты будут»,

«Пенсии выплачиваются с 4 по 25 число, а разделили по дням для удобства. До 25 всем выплатят (должны во всяком случае)».