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Архив - Донецкая область

В "ДНР" украинского журналиста приговорили к 15 годам тюрьмы

22.10.2019 14:50
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В "ДНР" украинского журналиста приговорили к 15 годам тюрьмы

В так называемой "ДНР" приговорили к 15 годам заключения журналиста Станислава Асеева, сообщает ТСН.
Журналиста признали виновным в "организации экстремистского сообщества", "шпионаже", "подстрекательстве к шпионажу", "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности", "публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности".
Асеев работал в различных украинских изданиях как журналист и блогер. Он пропал без вести в оккупированном Донецке в начале лета 2017 года.



Теги: Донбасс, журналист, приговор
 
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