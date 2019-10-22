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В "ДНР" украинского журналиста приговорили к 15 годам тюрьмы
22.10.2019 14:50
В так называемой "ДНР" приговорили к 15 годам заключения журналиста Станислава Асеева, сообщает ТСН.
Журналиста признали виновным в "организации экстремистского сообщества", "шпионаже", "подстрекательстве к шпионажу", "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности", "публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности".
Асеев работал в различных украинских изданиях как журналист и блогер. Он пропал без вести в оккупированном Донецке в начале лета 2017 года.
Теги: Донбасс, журналист, приговор
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