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«Вплоть до конфискации транспорта»: в соцсети сообщили о проблеме перевозчиков ОРДО в РФ
В социальных сетях жители неподконтрольной Украине части Донетчины сообщают, что по данным информированных источников, в России начали «щемить» перевозчиков из ОРДО.
По словам очевидцев, наказанием может стать даже конфискация транспортного средства, передает donpress.
Пользователи пишут:
«По слухам, в РФ начали щемить днровских перевозчиков. Вплоть до конфискации транспортных средств. Причем перевозчики легальные (днровские лицензии, разрешения). Не буду уточнять, но инфа реальная, от первоисточника»
В комментарии к публикации другие пользователи высказали предположения, что кто-то из серьезных лиц «положил глаз» на перевозки, так как это весьма прибыльный бизнес:
«Скажем прямо- днровские лицензии и разрешения для них фуфло полное»
«Это ясно. Скорее всего кто-то положил глаз на перевозки»
«Готовятся к запуску ЖД сообщения»
Теги: Россия, Донбасс, конфискация, железная дорога, транспорт, соцсети, перевозчики, ОРДО
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