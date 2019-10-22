Жители ОРДО: Скоро весь Донецк может превратиться в сплошной контейнер для наркотиков

22.10.2019 20:09

Жителям временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой области фактически открыто предлагают работать наркодилерами.

Об этом местные жители пишут в социальных сетях, передает donpress.

В статье местной жительницы, подписавшейся, как Стелла Юлина, говорится о том, что ей самой предлагали такую работу.

«Наткнулась на заманчивое предложение с минимальными требованиями при оплате 4200 рублей в день. С учетом того, что секретарю декана в вузе ДНР платят 3500 в месяц, работа за 4200 в день меня, конечно, привлекла больше и мне стало интересно, за какую такую работу так щедро готов платить работодатель. Я написала. Ответили быстро. „Требуется курьер-закладчик“. !!! От шока я отходила несколько часов», — пишет автор.

Стелла Юлина продолжила беседу, и оказалось, что для того, чтобы начать «работать», нужно еще и перечислить залог в сумме 10 500 рублей.

«Сумма не маленькая и наркоторговцы это понимают, поэтому предлагают другой вариант. Чтобы доказать, что вы серьезно настроены и будете работать, необходимо заплатить единожды 800 рублей и прислать фото с документом (паспортом) в руках с пропиской номером и серией документа. Таким образом выслав фото, вы попадаете на крючок. Как вы успели заметить, „закладчики“ могут быть и среди сотрудников правоохранительных органов. А значит в любой момент вас с вашими документами могут „слить“. „Закладчик -правоохранитель“ кроме денег получит еще и пару новых блестящих звездочек», — пишет автор.

По ее словам, схема работы игровая, поэтому в нее могут быть вовлечены даже школьники. Им просто будут даваться задания: оставить «закладку» или забрать ее из указанного места. Цена за каждое выполненное задание — 400 рублей.

Выйти из «игры» нельзя.

«Школьник с несформировавшейся психикой попадает под влияние злоумышленников. Когда „юный закладчик“ захочет выйти из игры ему напомнят о том, что у них есть его фото, они знают где он живет, чем занимается сейчас, где работают его родители т.д. Таким образом эта игра хуже любой иглы», — пишет Стелла Юлина.

Она считает, что данная схема «реализуется в качестве оружия против Донбасса».

«Граждане могут стать подопытными кроликами в искусных руках не бандитов, а военных спецслужб манипулирующих сознанием… Все общение происходит через левые аккаунты. Злоумышленники используют прокси сервера. По сути: вычислить этих товарищей достаточно сложно», — считает автор.