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Бывший член НВФ «ЛНР» дал важные показания СБУ
Служба безопасности вывела на подконтрольную Украине территорию бывшего члена НВФ, который предоставил информацию о деятельности силового блока «ЛНР» Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
«Благодаря специальной операции Служба безопасности Украины вывела на подконтрольную Украине территорию бывшего боевика незаконных вооруженных формирований. Мужчина предоставил органам следствия и оперативным подразделениям информацию о деятельности силового блока террористической организации «ЛНР», — говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2017 году житель Луганска из-за финансовых трудностей вступил в танковое подразделение так называемой 4-й ОМБр 2 АК «Народной милиции ЛНР»
«Не получив обещанных денег и разочаровавшись в фейковых идеях „молодой республики“, он вскоре ушел от боевиков. Мужчина некоторое время оставался на временно оккупированной территории», — говорится в сообщении.
Впоследствии мужчина выразил готовность покинуть ОРЛО и предоставить сотрудникам украинским спецслужб свидетельства преступной деятельности незаконных формирований на территории Украины и наличия российской военной техники.
«Сотрудники СБУ провели тщательную проверку и установили, что гражданин Украины не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершил других тяжких преступлений. Он также предоставил следствию важную информацию о российской агрессии против нашего государства», — доложили в спецслужбе.
По решению суда бывший член НВФ освобожден от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 258−3 Уголовного кодекса Украины.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, СБУ, ЛНР, НВФ
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