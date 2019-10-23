ЧП в Лисичанске: город остался без воды, власть выхода не видит

23.10.2019 12:00

В Лисичанске пятые сутки нет воды. От слова совсем. Городская власть признала ситуацию в городе чрезвычайной ситуацией государственного уровня. Мэр обратился в президенту Владимиру Зеленскому и премьеру Алексею Гончаруку с просьбой помочь с вопросом о водоснабжении города, сообщает Диалог.UA, ссылаясь на информацию, размещенную на сайте Лисичанского горсовета.

21 октября в городе состоялось заседание комиссии по вопросам технико-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Власть признала, что в городе возникла чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Она возникла из-за того, что ООО "Луганское энергетическое объединение" прекратило подачу электроэнергии городскому водоканалу из-за долгов. 22 октября, на внеочередной сессии горсовета приняли решение выделить водоканалу 1 миллион гривен для погашения долга. Впрочем, эта сумма – капля в море, ибо на сегодня водоканал задолжал энергетикам 170 миллионов. При этом горожане платят за услуги коммунального предприятия более-менее исправно.

Однако на "Лисичанскводоканале" тяжким бременем висят долги, оставленные обанкротившимися предприятиями, которые были в собственности людей с хорошо знакомыми именами. Ныне многие из них заседают в парламенте. О том, кто довел город до такого состояния пишет блогер Денис Казанский. Приводим его публикацию полностью.



"В Лисичанске настоящая катастрофа. Несколько дней назад за долги отключили электричество городскому водоканалу, и весь город остался без воды. Совсем. Из-за коллапса отменили все платные операции в больницах и ввели в городе режим чрезвычайной ситуации государственного уровня. Долгов у водоканала почти на 170 млн. Но вины жителей города в этом нет, так как большая часть этой суммы - это безнадежные долги умерших заводов-банкротов, уничтоженных "крепкими хозяйственниками" из окружения Ефремова и Бойко. Копились долги еще с 2000-х, а теперь от заводов-должников, типа Лисичанской ТЭЦ, РТИ и "Лиссоды", остались только развалины, и спрашивать фактически не с кого. В итоге сотня миллионов просто легла мертвым грузом на плечи простых горожан. И делайте, что хотите.

Такие отключения случаются в Лисичанске регулярно. Каждый раз власти города находят несколько миллионов гривен и добиваются восстановления подачи воды на некоторое время. Но проблема при этом никуда не девается. Долг так и висит и компания ЛЭО, которая поставляет городу электричество, требует его возврата.

Значит, придется в итоге платить либо жителям Лисичанска, либо в ситуацию вмешается правительство, и за долги Дунаева, Ефремова и Бойко заплатим мы все. Когда я пишу, что регионалы разграбили и разорили Донбасс - это не в переносном смысле. Это буквально. И пример Лисичанска как раз наглядно это показывает.

В прошлом это был мощнейший промышленный центр. Теперь почти все заводы разнесли под фундамент. И сделали это не "солдаты НАТО" и не "бандеровцы", а местные, свои. Заводов не осталось, а долги остались. И заплатить их должны "лохи". Сложно представить себе большее унижение. Но самое невероятное, что жители Лисичанска, которые сегодня ведрами носят на этажи техническую воду из цистерн, на выборах с каким-то маниакальным упорством продолжают поддерживать тех, кто довел город до этого состояния! Поэтому теперь авторы "лисичанского экономического чуда" сидят в Раде, принимают законы и распространяют свой опыт на всю страну, - пишет Казанский.



Источник: www.dialog.ua