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Архив - Донецкая область

«Грады», «Гвоздики», «Гиацинты», «Лягушки», «Рапиры» и танки: НВФ подтягивают вооружение к линии разграничения

23.10.2019 17:42
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«Грады», «Гвоздики», «Гиацинты», «Лягушки», «Рапиры» и танки: НВФ подтягивают вооружение к линии разграничения

На неподконтрольной правительству Украины территории Донбасса зафиксировано вооружение, которое размещено с нарушением линий отвода. Об этом сегодня, 23 октября, со ссылкой на данные ОБСЕ сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В частности, 19 октября, около населенного пункта Краснолучский, что на Луганщине, БПЛА СММ зафиксировал 21 реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град», а вблизи населенного пункта Терновое, что в Донецкой области – 2 самоходных гаубицы 2С1 «Гвоздика».

Вместе с тем, СММ ОБСЕ зафиксировала враждебное вооружение, расположенное без нарушения линий отвода, но за пределами определенных мест хранения. 

Так, 19 октября, на основе доступных данных воздушного наблюдения, у Круглика, выявлено 26 танков (неустановленного типа), у населенного пункта Мирное – 8 самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика», 18 танков (неустановленного типа), 9 буксируемых гаубиц Д-30 «Лягушка» и 5 противотанковых пушек МТ-12 «Рапира». У населенного пункта Хрустальный обнаружено 10 единиц 152-мм гаубиц «Мста-Б» и 8 единиц буксируемых орудий калибра 152 мм 2А36 « Гиацинт-Б». Кроме того, в районе населенного пункта Терновое выявлено 8 танков Т-72.

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Донбасс, вооружение, ДНР, ЛНР, НВФ
 
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