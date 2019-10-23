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Ситуация на Донбассе: ВСУ понесли потери в зоне боевых действий
Из-за продолжающихся в зоне проведения Операции объединенных сил обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения. В частности, как пишет replyua.net, на Донбассе от начала текущих суток, двадцать второго октября, террористы тринадцать раз нарушили режим прекращения огня. Как сообщается в пресс-центре ООС, в результате ранения получили два украинских военных, еще один получил боевое травмирование.
Сообщается также, что террористы обстреляли позиции украинских военных из запрещенных минскими соглашениями минометов 82-миллиметрового калибра, гранатометов разных систем, стрелкового оружия, а также ПТУР – противотанковых управляемых ракет.
В сообщении также говорится, что в районе ответственности ОТГ «Восток» противник совершил шесть обстрелов позиций Операции объединенных сил. В том числе, обстрелы были вблизи Павлополя, Водяного, Новоселовки, а также Новотроицкого. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции обстреливались семь раз. Обстрелы были зафиксированы у Южного, Зайцево и Золотого, а также Новолуганского. В сообщении говорится: «В течение текущих суток, в результате обстрелов, ранения получили два военнослужащих Объединенных сил, еще один - получил боевое травмирования».
Теги: Донбасс, война, конфликт, потери, ВСУ, ООС
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