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Ситуация на КПВВ в Донбассе: На пункте пропуска «Гнутово» сегодня меньше всего машин
Сегодня утром по данным Госпогранслужбы все пункты пропуска, расположенные на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
Так, на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 30/60;
«Марьинка» — 20/70;
«Новотроицкое» — 20/60;
«Гнутово» — 10/10.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный несколько увеличился по сравнению с предыдущими сутками. В общем через КПВВ последовало 45 000 человек и более 5000 транспортных средств:
«Майорское» — 10 800 человек и 1170 транспортных средств;
«Марьинка» — 8870 человек и 1350 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 9050 человек и 1600 транспортных средств;
«Гнутово» — 4100 человек и 900 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 12 400 человек.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, пункт пропуска, Гнутово, КПВВ
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