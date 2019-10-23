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В ОРДЛО из РФ перебросили «казачьи формирования»
Через неконтролируемые Украиной участки границы на Донбассе под прикрытием «учений» НВФ осуществляется скрытое перемещение на временно неподконтрольные Украине территории Донбасса подразделений специального назначения и так называемых «казачьих формирований». Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
В украинской разведке отмечают:
«Командование Вооруженных сил РФ с 21 октября проводит итоговую комплексную проверку соединений и частей первого (Донецк) и второго (Луганск) армейского корпуса ВС РФ за 2019 год».
По данным ГУР МОУ, командование особое внимание уделяет определению возможностей подразделений по тревоге выйти в районы сосредоточения с последующим выдвижением на передовые позиции фронта. В разведке добавили:
«Контрольные занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин проводятся под непосредственным руководством офицеров из Южного ВО ВС РФ. Вместе с тем, под прикрытием указанных мероприятий через неконтролируемые Украиной участки границы осуществляется скрытое перемещение на временно оккупированные территории подразделений специального назначения и так называемых „казачьих формирований“ для ротации и усиления оккупационных войск».
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, казаки, ОРДЛО
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