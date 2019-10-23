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В ОРЛО школа попала под обстрел: есть повреждения
23.10.2019 16:46
Сегодня в 06:30 под обстрел попал неподконтрольный Украине населенный пункт Золотое 5 Луганской области, в результате чего пострадала действующая школа № 4.
Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ.
В результате обстрела пострадавших среди мирного населения нет, однако, из-за боевых действий пострадало остекление учебного заведения.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, школа, обстрел, ДНР, ЛНР, ОРДЛО
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