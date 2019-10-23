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Зеленский рассказал о подготовке к разведению войск у Золотого и Петровского
23.10.2019 19:07
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке к разведению войск у Золотого и Петровского на Донбассе. Об этом глава государства сообщил в интервью «Сегодня».
Так, Зеленский отметил:
«Сейчас есть подготовительные моменты к разведению в Петровском и Золотом. Другая информация мне просто не известна.».
По его словам, на этих участках разведение не происходит из-за нарушения «режима тишины», но он надеется «что все обязательно произойдет, и следующим шагом будет встреча в нормандском формате».
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, разведение, ДНР, ЛНР, Зеленский
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