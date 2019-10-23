Зеленский рассказал о подготовке к разведению войск у Золотого и Петровского

23.10.2019 19:07

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке к разведению войск у Золотого и Петровского на Донбассе. Об этом глава государства сообщил в интервью «Сегодня».



Так, Зеленский отметил:

«Сейчас есть подготовительные моменты к разведению в Петровском и Золотом. Другая информация мне просто не известна.».

По его словам, на этих участках разведение не происходит из-за нарушения «режима тишины», но он надеется «что все обязательно произойдет, и следующим шагом будет встреча в нормандском формате».

Источник: https://donpress.com