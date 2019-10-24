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Актуально по блокпостам: Майорск стоит, Еленовка — движение началось только в 12:00
Сегодня, 24 октября, на КПП «ДНР» «Горловка» и «Александровка» (Каргил) — очень слабое движение, На «Еленовке» огромная очередь, интенсивные протяжки транспорта зафиксированы только ближе к обеду. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Так, на Бахмутском направлении на КПП «Горловка» сегодня очень большая как пешая, так и автомобильная очереди. Проезжающие сообщают о слабом продвижении:
«КПВВ „Горловка“. По состоянию на 09.00 на пункте пропуска 270 автомобилей, 76 автобусов и микроавтобусов, до 750 человек пешей очереди»,
«9:17. Пешей очереди на посту ДНР в сторону Украины очень много. Под навесом и еще метров 100»,
«Майорск стоит. Движения нет нигде»,
«Майорск, машины запустили только в третий раз. Третий подход в 11 часов)))».
На Марьинском направлении на КПП «Александровка» (Каргил) также выстроилась длинная вереница из транспортных средств. По словам очевидцев, за три часа очередь продвинулась лишь на 5 авто:
«Подъехали в 5:00 стали на спуске с моста. Очередь интенсивно набирается»,
«8:20. Смотрим отражение в зеркале [фото ниже]. Это льгота!!! Стоим также на спуске с моста, продвинулись машин на 5. Льгота рядом со мной и уходит дальше на мост. Вот такие дела», — добавила автор предыдущего сообщения.
«10:20. Каргил на выезд — общая выше середины моста, льгота чуть ниже середины моста»,
«10:22. Две очереди сейчас на спуске моста».
На Мариупольском направлении на КПП «Еленовка» утром наблюдалось слабое движение при большой очереди — до 200 единиц автомобилей. Ближе к обеду ситуация изменилась — люди сообщают, что очередь существенно продвинулась:
«9:20. Еленовка — льгота 27 машин. Общая 90 машин. Движение слабое, за час продвинулись на 5 машин»,
«10:26. Очередь от поворота, машин около 200. Движение слабое, т. е почти нет»,
«11:20. Еленовка, почти до церкви»,
«11:25. Еленовка — началось движение, льготу разворачивают, только дети до года и инвалиды 1-ой группы!»,
«12:30. Еленовка хорошо продвинулась, начали работать».
Сегодня на КПП «ДНР» «Октябрь» на Мариупольском направлении сообщают о неплохом движении — 20 машин в час. На выезд из ОРДО — очередь до поселка Куликово, на въезд в ОРДО — очередь маленькая, до 5 единиц транспорта:
«Октябрь, выезд на 7−55 очередь на знаке Куликово. Льготы машин 15»,
«11:20. Пищевик на Донецк 5 машин»,
«11:31. Очередь заканчивается в начале поселка Куликово, движение основной очереди 20 авто в час, без учета льготы и маршруток».
В то же время, на КПВВ в ОРЛО «Станица Луганская» обстановка следующая:
«24 октября 10 часов. КПП Украина на Луганск пустой навес. На Станицу полный железный навес. Работают два автобуса и электрокара. КПП ЛНР пусто в обоих направлениях. Машины в низ не пускают. Ходит маршрутка от моста до Князя Игоря и обратно. До Луганска как обычно».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Еленовка, блокпост, Майорск
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