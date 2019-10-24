- Власть подготовила для пенсионеров «ЛДНР» мегапредложение по пенсиям14:23
- Президент Украины рассказал про окончание войны на Донбассе: первые подробности13:51
- Арестович: прогнозировал Майдан в феврале, но события разворачиваются так, что все произойдет намного раньше13:39
- "Выборов не будет": Разумков ошеломил резким заявлением11:48
- Боевики "Л/ДНР" ужесточили атаки на Донбассе, обстреляв позиции ВСУ из 122-мм артиллерии 10:15
- В Москве рассказали, что власти Украины задумали сделать с "Л/ДНР": "Начались разговоры" 09:00
- Встреча в «нормандском формате»: Эксперт пояснил, почему ситуация не в пользу Украины08:47
- В Донецке заметили первые признаки грядущей катастрофы: "Народ сильно напрягся" 07:47
- Журналист назвал шокирующую минимальную зарплату в ОРДО07:31
- Бывший член НВФ «ЛНР» дал важные показания СБУ19:50
Арестович: прогнозировал Майдан в феврале, но события разворачиваются так, что все произойдет намного раньше
Как передает replyua.net, политический и военный эксперт Алексей Арестович считает, что все близится к тому, что в Украине таки состоятся массовые акции протеста.
Назревают крупные события, которые так или иначе, но должны разрешится до Нового года. В Украине ключевое – это рынок земли и платежки за газ, в которых суммы значительно вырастут, а не то, что ждут многие – снижения тарифов не будет. Также поводом для протестов, конечно же, станет Нормандская встреча, на которой может произойти сдача интересов Украины.
Арестович отмечает, мы уже вошли в политический кризис, который разрешится в ноябре-декабре этого года. По словам эксперта, он вместе со своими коллегами прогнозировал, что волнения в обществе следует ожидать на февраль 2020 года, но все происходит гораздо быстрее, чем предполагалось.
Эксперт добавил, если говорить о том, какой формат протестов следует ожидать, то пока сказать сложно. Все будет зависеть от того, как пойдет дело с Нормандским форматом и вообще с вопросом об урегулировании конфликта в ОРДЛО. Российские цели понятны, Москва хочет пойти на то, чтобы стать вне конфликта, добиться снятия санкций, но не потерять влияние на Донбасс. И от этого, пойдет ли Зеленский на эти условия Кремля и будет зависеть градус напряжение в обществе и то, во что он выльется. Читайте также - «дебил и подонок»: Коломойский опозорил министров Гончарука.
Теги: политика, Донбасс, февраль, Майдан
- В Донецк доберутся французские драконы и мушкетёры
- В «ДНР» назвали «безобразием» футбольные санкции Украины
- Что нас ждет в 2011 году?
- Тимофей Нагорный о земляках, политике и новом фильме
- Знаменитые драконы: политики и спортсмены успешнее певцов
- 2010-й год. Нас ждут выборы, Олимпиада, юбилей Победы и еще много интересного!
- Власть подготовила для пенсионеров «ЛДНР» мегапредложение по пенсиям14:23
- Президент Украины рассказал про окончание войны на Донбассе: первые подробности13:51
- Арестович: прогнозировал Майдан в феврале, но события разворачиваются так, что все произойдет намного раньше13:39
- "Выборов не будет": Разумков ошеломил резким заявлением11:48
- Боевики "Л/ДНР" ужесточили атаки на Донбассе, обстреляв позиции ВСУ из 122-мм артиллерии 10:15
- В Москве рассказали, что власти Украины задумали сделать с "Л/ДНР": "Начались разговоры" 09:00
- Встреча в «нормандском формате»: Эксперт пояснил, почему ситуация не в пользу Украины08:47
- В Донецке заметили первые признаки грядущей катастрофы: "Народ сильно напрягся" 07:47
- Журналист назвал шокирующую минимальную зарплату в ОРДО07:31
- Бывший член НВФ «ЛНР» дал важные показания СБУ19:50
- Власть подготовила для пенсионеров «ЛДНР» мегапредложение по пенсиям14:23
- Президент Украины рассказал про окончание войны на Донбассе: первые подробности13:51
- Арестович: прогнозировал Майдан в феврале, но события разворачиваются так, что все произойдет намного раньше13:39
- Цены на сахар в Украине молниеносно взлетят: озвучен прогноз на следующий год13:25
- Штрафовать больше не будут: кабмин осчастливил украинских автомобилистов13:11
- Кабмин запускает мобильное приложение для водителей12:49
- Особый статус Донбасса, Путин уготовил Зеленскому ловушку: «Это главная угроза…»12:33
- Украина хочет закупить у Бразилии военные самолеты – Болонсару12:10
- "Выборов не будет": Разумков ошеломил резким заявлением11:48
- Что произойдет с вами до 1 ноября: прогноз для каждого из знаков Зодиака11:30
- Високосный 2020 год: экстрасенсы рассказали, как уберечься от энергетических вампиров08:15
- Медики рассказали, стоит ли пить кофе людям со слабым сердцем22:44
- Организм американца 10 лет производил алкоголь17:30
- Названы сны, предвещающие богатство и удачу12:16
- Эти симптомы указывают на «загруженность» печени токсинами10:30
- Эти ошибки при чистке зубов могут вызвать опасные болезни08:45
- Почему малиновый чай, чеснок и закаливания бесполезны при профилактике гриппа20:39
- Врачи рассказали, как самостоятельно определить сахарный диабет на ранних стадиях17:02
- Ветеран АТО: у Коломойского на Зеленского есть серьезный компромат, олигарх перестраховался 11:37
- Украиной управляют три человека, между ними уже наметился конфликт, — политолог10:10
- ВАЖНО! В Украине изменят правила въезда-выезда
- В «ДНР» прекратили выплату пенсий
- Эти симптомы указывают на «загруженность» печени токсинами
- «Бегство из «ДНР»: Стало известно о допросах и штрафах для мирных граждан при попытке покинуть ОРДО
- Судьба Донбасса предрешена, у Зеленского появился опасный план: «осталось 60 суток»
- «Вплоть до конфискации транспорта»: в соцсети сообщили о проблеме перевозчиков ОРДО в РФ
- Пушилину грозит отставка: почему ФСБ поставила крест на главаре "ДНР" - блогер
- «РФ не будет участвовать»: в партии Зеленского выступили с громким обещанием по статусу Донбасса
- Желающих покинуть «ДНР» предупредили о допросах и драконовских штрафах
- Путин оставит Украину в покое, названа судьбоносная дата: «в тот момент, когда…»