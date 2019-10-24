Арестович: прогнозировал Майдан в феврале, но события разворачиваются так, что все произойдет намного раньше

24.10.2019 13:39

Как передает replyua.net, политический и военный эксперт Алексей Арестович считает, что все близится к тому, что в Украине таки состоятся массовые акции протеста.

Назревают крупные события, которые так или иначе, но должны разрешится до Нового года. В Украине ключевое – это рынок земли и платежки за газ, в которых суммы значительно вырастут, а не то, что ждут многие – снижения тарифов не будет. Также поводом для протестов, конечно же, станет Нормандская встреча, на которой может произойти сдача интересов Украины.



Арестович отмечает, мы уже вошли в политический кризис, который разрешится в ноябре-декабре этого года. По словам эксперта, он вместе со своими коллегами прогнозировал, что волнения в обществе следует ожидать на февраль 2020 года, но все происходит гораздо быстрее, чем предполагалось.



Эксперт добавил, если говорить о том, какой формат протестов следует ожидать, то пока сказать сложно. Все будет зависеть от того, как пойдет дело с Нормандским форматом и вообще с вопросом об урегулировании конфликта в ОРДЛО. Российские цели понятны, Москва хочет пойти на то, чтобы стать вне конфликта, добиться снятия санкций, но не потерять влияние на Донбасс. И от этого, пойдет ли Зеленский на эти условия Кремля и будет зависеть градус напряжение в обществе и то, во что он выльется. Читайте также - «дебил и подонок»: Коломойский опозорил министров Гончарука.