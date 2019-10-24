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Донецк: Люди боятся лишиться зарплаты, если не успеют получить «паспорта» «ДНР»
Жители временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка обеспокоены слухами о том, что если они не успеют получить «паспорта» «ДНР», их с Нового года лишат заработной платы. Об этом дончане пишут в социальных сетях.
«Мне рассказали, что бюджетникам перестанут с нового года платить зарплату, если те не успеют получить паспорта ДНР», — говорится в сообщениях.
Испуганные люди выстраиваются в очереди в паспортные столы — даже крайне низкая зарплата, которую сегодня выплачивают в ОРДО, для них важна, поскольку иных доходов нет.
«Люди занимают очереди в 4 утра, ждут, не получают талончика и спешат на работу, оставаясь ни с чем», — жалуются дончане.
Многие отмечают: «паспорта» они получают не по желанию, а потому что есть риск остаться без минимальных доходов.
В то же время местные «власти» уверяют, что информация о лишении зарплат «беспаспортных» граждан — лишь слухи. Заместитель «министра информации» Артем Ольхин утверждает, что все бюджетники получат зарплату, независимо от наличия «паспортов».
«Давно уже все „министерства“ подали запросы в государственный бюджет на следующий год. И заработная плата там, конечно, заложена. Как и всегда, впрочем. Не нужно верить таким слухам — они портят нервы и не соответствуют истине», — подчеркнул Артем Ольхин.
Теги: Донецк, Донбасс, зарплата, ДНР
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