Сивохо: специально не менял донецкие номера, когда в 2014-ом в Киеве жгли машины донецким

24.10.2019 17:00

Как передает replyua.net, политологи, журналисты, политики остерегают президента Владимира Зеленского от очень опасного шага с назначением своего друга, как президент сам неоднократно подчеркивал, комика, шоумена Сергея Сивохо советником в СНБО. Причина тому – его позиция относительно конфликта на Донбассе.



Бывший народный депутат, блогер Сергей Высоцкий на своей странице в Facebook обнародовал сравнительно недавнее видео от июля 2019 года, на котором Сергей Сивохо откровенно говорит о своей позиции. Новоиспеченный советник секретаря СНБО с гордостью рассказывает нам, что даже, когда в Киеве в 2014 жгли машины с донецкими номерами, он специально не менял номера, потому что власть сознательно сделала из донецких каких-то нелюдей.



Сергей Высоцкий отмечает, сложно сказать, как там было с номерами, но это вечно недовольно лицо, с выражением: «Вы мне все должны» с 2014 года можно было и поменять на что-то более позитивное. Читайте также - «дебил и подонок»: Коломойский опозорил министров Гончарука, посоветовав одному из них собирать вещи и писать заявление об отставке.



