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Архив - Донецкая область

«Со слезами на глазах»: Пушилин признался, чего хотят «власти» ОРДО

24.10.2019 21:25
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«Со слезами на глазах»: Пушилин признался, чего хотят «власти» ОРДО

Главный террорист Донецкой области Денис Пушилин заявил в эфире российского телевизионного шоу «Большая игра», что «власти оккупированных районов Донецкой области намерены придерживаться только соглашений, достигнутых во время переговоров в Минске». Он подчеркнул, что дополнительных условий не будет.

Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net, Пушилин уверяет: «Никакие фантазии по поводу каких-то дополнительных условий, дополнительных каких-то формул и прочего не могут вообще восприниматься как таковые». Согласно словам главного боевика «Донецкой народной республики», существуют только Минские договоренности, в которых якобы «все полностью и четко прописано».

В это же время Денис Пушилин утверждает, что представители незаконных вооруженных формирований уже и так «якобы пошли на некоторые компромиссы». Он добавил, что в настоящее время они видят, что украинское государство сделало шаг «в какую-то сторону». Напомним, ранее мы уже сообщали, что после того, как Кремль назначил Дениса Пушилина главарем самопровозглашенной «ДНР», соратник путинской агрессии в Украине сильно изменился. В частности, у него весьма изменился внешний вид.



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, Пушилин
 
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